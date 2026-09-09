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Царьград

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Вернуться с покаянием: Захарова озвучила условие прощения уехавших из России

Вернуться с покаянием: Захарова озвучила условие прощения уехавших из России

В МИДе процитировали Библию, говоря о шансах уехавших релокантов на возвращение в Россию.Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова выразила позицию ведомства относительно граждан, покинувших страну после начала специальной военной операции.

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