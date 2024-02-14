"Забыть все обиды". Пары, прожившие полвека вместе, о секрете долгих отношений

Как не надоесть друг другу за 50 лет совместной жизни и сохранить любовь и уважение? Для более комфортного просмотра, увеличьте плеер на весь экран, перейдите в нашу группу "ВКонтакте" или просматривайте видео с мобильного устройства.
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