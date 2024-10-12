В Симферополе проходит экскурсия по религиозным объектам для школьников Как передаёт корреспондент телеканала «Миллет», на экскурсию в собор Петра и Павла и Соборную мечеть приехали ученики Куйбышевской школы Бахчисарайского района.
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