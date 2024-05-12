Семья с ребенком с аутизмом пропала после обрушения подъезда в Белгороде

ИЗВЕСТИЯ Семья с ребенком с аутизмом из частично обрушившегося дома в Белгороде не выходит на связь, сообщили в ТАСС со ссылкой на фонд системной помощи людям с ментальными расстройствами "Каждый особенный".
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