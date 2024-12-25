ВСУ кидают слепых под русские пулеметы: Карта специальной военной операции на Украине на 25 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине ситуация на фронтах продолжает оставаться динамичной.