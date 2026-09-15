Клип «Лето — Жара» показал противостояние Стёпы Рудницкого и Кравца

Новый Человек-паук появился в Москве, но не в рамках экранизации комиксов. В клипе на песню «Лето — Жара» Стёпа Рудницкий примерил образ супергероя с гербом на груди, Кравц стал Доктором Осьминогом, а их противостояние разгорелось из-за девушки из индустрии фильмов для взрослых.