Клип «Лето — Жара» показал противостояние Стёпы Рудницкого и Кравца

Новый Человек-паук появился в Москве, но не в рамках экранизации комиксов. В клипе на песню «Лето — Жара» Стёпа Рудницкий примерил образ супергероя с гербом на груди, Кравц стал Доктором Осьминогом, а их противостояние разгорелось из-за девушки из индустрии фильмов для взрослых.
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