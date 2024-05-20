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Группу солдат ВСУ взяли в плен российские военные под Харьковом

В Харьковской области, где сейчас идут интенсивные бои, наши военные взяли в плен группу солдат ВСУ. Среди них военнослужащие самых разных подразделений, в том числе те, кто служит в частях Главного управления разведки Украины.

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