Группу солдат ВСУ взяли в плен российские военные под Харьковом

В Харьковской области, где сейчас идут интенсивные бои, наши военные взяли в плен группу солдат ВСУ. Среди них военнослужащие самых разных подразделений, в том числе те, кто служит в частях Главного управления разведки Украины.
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