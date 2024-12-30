Кургинян объяснил, в чем состоит «бандеровский идиотизм»

Вера в миф о беспредельном могуществе Запада была вбита бандеровцами в головы значительной части украинского народа, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 27 декабря в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».