Темы дняПолитика«Чем кормят наш народ? Одно пальмовое масло и ГМО! Люди не знают как лечиться, так еще и цены растут!»: заявила депутат Глазкова/Платошкина автор - Красный политик Фотография Анжелики И не вооруженным глазом видно, как народ в нашей стране угасает.Вернуться к статье24921НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГНГалина НазароваОна такая же как и ее муж болтун-пустобрех.....а пенсионеры стали жить дольше нежели чем при ебнюке....Ксения ФотинаПодождите, скоро начнет вторить Платошкиной и Настя Удальцова. Надо же держать на плаву своих муженьков-рЭволюционеров.Владимир СВЭто Вы дамочки тут пусто брешете.. а Глазкова за Вас отстаивает интересы в Думе... скажете Вы не просили... ?? ... Конечно Вы только пользуетесь тем , чего кто то за Вас добивается только нытьем своим обсирая другихГусЕнаСсаными тряпками эту простигосподю.ГусЕнаОбоййдемся.Aamv07да не пенсионеры, в 90ые мерли молодые и среднего возраста.Aamv07не бегите в переди телеги.Владимир ЛисуковОна права в полном объёме, а штрейкбрехеры и купленные пропагандисты от власти уже принялись порочить голос правды.Юрий DedВ полном ? Возьми ка прочитай где и зачем применяют пальмовое масло и что делают с теми кто нарушает . Этого не одна либеральная тварь писать не станет . Да и такие как ты коммуняки от воровской шайки об этом будите молчать в тряпочку . Иди поработай и будит тебе счастье на в лозунгах а в жизни .igor smirnowпоешь говнецаВладимир ЛисуковЭх Юрка, прожил всю жизнь, а дурь из башки не выветрилась. Всё выставляешься богатеньким Буратино? Перестань лгать сам себе, а мне не надо, я давно всё понял и испытал на собственной шкуре. При советской власти мы все жили бедно, но сейчас нас обокрали, обобрали и затоптали.Юрий DedВот видишь как только дело до фактов так ваша лживая братия сразу на оскорбления переходит . Умишка - то не хватает ответить по существу .igor smirnowваша братия другого не понимает и не заслуживаетЮрий DedНу ка родимый расскажи чего такого у тебя украли ? Игде энто тебя несчастного ногами топтали ? . Валодинька а ты вставай как я с женой в четыре утра по хозяйству управся живность покорми коровок подои молочко переработай . И будит тебе и достаток и счастье в доме . Так жили наши отцы деды прадеды . А вот кто решил что его должны до гробы кормить за то что работал ( к стати не даром а получал зарплату ) не поняли и не приняли простейших истин жизни . Иву вот нечего на власть тыкать если у самого тугоумие .Валера ЮшковПлюнь ты на беляка недорезанного.Владимир ЛисуковЕсли объяснить, так не поймёте. А украли у меня всё, главное здоровье. Если бы этого не произошло, то я бы плевал на пакости от власти и жил, как все: бедно, но чисто. Крестьянский труд я знаю с самого детства. Работал с раннего утра до вечера ежедневно, пока не получил образование, начав служить государству. Никому не мешал, никого не трогал, кроме воров и мошенников. Способствовал их направлению для перевоспитания. Меня грохнули самым подлым образом, власть от помощи устранилась, а меня истязают на удалённом доступе уже 30-й год. Разве это власть? И чем она отличается от фашистской? Подумай на досуге об этом. Если Вас не коснулось такое, то благодарите только бога, но не власть. Да она и в защите не нуждается, подмяв под себя и настоящих патриотов своей Родины.VVsevolod"Умишка - то не хватает ответить по существу" -совершенно верно. Они по другому не умеют. Лежать на боку и плакать, что все вокруг им чего-то должны. А если кто пытается поднять их с дивана и предложить поработать, то или умишка не хватает, толи руки не оттуда растут. Вот тут и начинают лаяться. Другого-то не умеют.ed_nikДед, это что же за жизнь такая прекрасная, где все как ТЫ с женой четыре утра по хозяйству управься живность покорми коровок подои молочко переработай, а? Это больше на холопство похоже. И кто тогда будет работать в других местах, если все будут такими холопами. как ты с женой?работать тогда в других местах? В магазинах, в медицине, на производстве?! Или ты думаешь, что все только и делают лежат на диване и плюют в потолок? ДА и причем тут: "... Да и такие как ты коммуняки от воровской шайки ..."? И тут же пишешь: " ... Так жили наши отцы деды прадеды ..." И что ты этим хочешь сказать?! И если честно, то я очень сомневаюсь, что ты "... с женой в четыре утра по хозяйству управься живность покорми коровок подои молочко переработай ..." это делаешь. Все тут работаю. не только ты один. И действительно, одно пальмовое масло ...ed_nikЕще один провокатор - видно вы о себе говорите. Все арбайтен, с утра до ночи. Не работаю только такие как вы, поэтому у вас все и хорошо, но не все же подлецы как вы.VVsevolodДа, чудаков на свете много, особенно на букву "М". Я пенсионер, инвалид 2 группы, продолжаю работать и плюю на все вопли и сопли таких нытиков, как ты. Не считаю, что кто-то мне что-то должен, а считаю себя МУЖЧИНОЙ, который сам может позаботиться и о себе, и о своих близких. А вы продолжайте скулить, холопам другого не дано!ГусЕнаНет, надо как ты-взятки вымогать. Потому и Юрий Ded и свеж умом и мудр. А ты-Нищеброд, присосплся. И Пиздунсуков " здоравье потерямши", хотел до 100 лет дожить, ан не вышло...Юрий еще с женкой-умницей плясать будет, а Лисунков гнить на погосте.ГусЕнаА это ингы утверждает , что в полиции работает...О золотых унитазах, видать, мечтает...Евгений ГоголевПро фашизм сказал, а про геноцид забыл.Евгений ГоголевА ты не сомневайся, а иди работать на стройку.Владимир ЛисуковКонченая сволочь и фашистская мразь. Вот, что ты представляешь из себя. Трудяга сраная. Как работал и сколько в жизни я, тебе не понять, поскольку непосильно не по уму, не по здоровью. У меня только стажа 53 года. Ещё и оскорбляешь, полоумное чучело. А Юрий Ded такая же полоумная скотина, как ты.Aamv07это ты Платошкину расскажи как он плохо жил при СССР не знаешь прочитай биографию.Aamv07а маргарин то был у коммунистов вкуснее, найди старую рекламу и успокойся его ранее и делали из расличных масел в том числе и экспериментальных синтетических и ничего по столовкам и кулинариям и в бедные семьи только так расходился.TatyanaМаргарин у коммунистов вонял нефтью. Это я отлично помню. а что в бедных семьях его вместо масла сливочного хомячили - это стыд.Валерий ПашнинПо всей вероятности выступления свои Глазкова готовит вместе с Платошкиным. Скоро и про новый социализм услышим.igor smirnowмозг от пальмового масла распался?!TatyanaОднозначно)))Владимир СВКонечно Платошкин ЗДОРОВО ей помогает .. собственно он и уговорил ее идти в депутаты ... сама не хотела ... а что в Этом плохого ??? скорее наоборот ОТЛИЧНО когда они дополняют друг друга ... Платошкин Эрудицией , знаниями... Глазкова своим напором .. МОЛОДЦЫ!!ГусЕнаНу да, ккда ей в депутаты...Бухгалтерша анджелля. Подобрал, внедрил.igor smirnowтебя, дурилку картонную, надо былоTatyanaИ не постеснялись же... Это лицо КПРФ - сам не смог - любовницу протащили по партийным спискам от алтайского края. Где она - и где Алтайский край? Они после этого будут что-то на вдову Собчака Нарусову катить)) Та от чего избиралась? От Мордовии? Или? Не помню. Те же яйца - только в профиль. Ничем не отличается одно от другого. Но там хотя бы реальная вдова. Сволочь - но реально вдова. А тут - недожена. Не пойми, кто. Хоть бы уж не орали об этом.igor smirnowтак это вы тут оретеigor smirnowвас устраивает питаться говном , на здоровье!TatyanaУберите говно со своего стола. И больше его туда не ставьте. У меня на столе чистая скатерть и хорошая еда)) А экскременты - они там, где им и положено быть - в городской канализации.Евгений ГоголевСемейный подряд.Aamv07рано хвалишь.Valentina Fortunaraskudahtalas kuritca.metctaet o meste u kormushki.Владимир СВиди квохчи у себя на Западе .. курицаГусЕнаЭто твоя Анджелоя-курица общипаная. Гнать ее из Думы.TatyanaДа зачем её гнать? Если она именно это говорила и именно этими словами - то это лексика и тематика бабок на лавочке у подъезда, сборная солянка от бабок. Очень классный показатель уровня интеллекта. Четко видно, что нет его. Тот самый случай, когда "молчи дурак, за умного сойдешь", но вот промолчать не сумела...ГусЕнаА дураков всегда несет.TatyanaНет, вообще - так прикольненько))) Сам не смог - наоткрывал рот на статью - протолкал через папашу Зю свою любовницу))) Вот тебе и высочайший морально-нравственный уровень строителей коммунизма! С такой жизнью компроматов не нужно: один любовницу в депутаты, второй случайно напился и к нему случайно лось в багажник запрыгнул и самоубился)))ГусЕнаДа Вы посмотрите на наших аппонентов. Один-мелкий воришка, второй-невежда. Одна командяшка...Давно пора запретить эту срань.Aamv07да пусть, лишь бы польза былаTatyanaПосмотрим, что там будет. Дама неплохо так крутнулась своей престарелой тушкой перед недополитиком - аж целым депутатом стала. Если совести есть хоть на грамм - хоть что-то полезное сделает. Жаль, что на сегодня это только плач тёток на лавочке, выданный в эфир как собственное мнение и как что-то новое и оригинальное. Убогая она какая-то.Nikita KopitovДа права она, но это глас вопиющего, в пустыне, да и знают они чем народ питается(особенно пальмовый королевич)ММарияШустрый бабец! Замуж в этом году выскочила по любви к Платошкину? Или лавры Тихановской покоя не дают? Интересно бы узнать мнение настоящй семьи Платошкина.TatyanaА разве она выскочила? Она вроде как сама говорила, что брак неофициальный. То есть - жить живет, а жениться на ней не хочет))Румина Мавлеева (Саитова)Что за народ,ну вышла замуж и что? А может она вам дорогу перешла... Или сама хотела выйти замуж за ПлатошкинаГусЕнаСожительница-поблядушка....Евгений ГоголевИнтересно, е если жена медведева станет депутатом, какой будет вой от либерды, леваков?TatyanaС чего бы? Нарусова уже который созыв - они же не воют.Евгений ГоголевНарусова, каким боком. Муж её уже нет, толкать некому. Или Вы думаете, что она тайная любовница Путина? Аяяя, как не стыдно.Елена МатвееваКак надоело это нытьё про ГМО и пальмовое масло! Качественное масло конечно намного дороже чем спред и его просто на вкус чувствуешь. Как и молоко, и сметану и творог. Молочка в стране нормальная. Привыкли постоянно врать с обиженными глазками и трагической миной на фейсе как у этой тётушки. Лишь бы только попиариться.ГусЕнаПальмовое масло ВХОДИЛО и ВХОДИТ в состав молочной смеси МАЛЮТКА. Только в СССРе выбора не было, а сейчас мамам доступен ВЫБОР.Елена МатвееваТоже мне Америку открыла... Большинство здешних товарищей не только не помнят что в "Малютку" входило, но даже не помнят как эта "Малютка" выглядела. Народ реально цепляется в основном за сливочное масло, сыры и молоко. Это в данный момент актуально. И настоящего, вкусного продукта в магазинах много. Без ГМО и пальмы.ГусЕнаТпк и вспоминать НЕ ХОЧУТ:)))TatyanaБлин, я обнаружила недавно очень вкусный и натуральный сыр в СВЕТОФОРЕ. В СВЕТОФОРЕ!!! там по определению одно говно должно продаваться - потому что цены смешные. Я туда за кондиционером для белья езжу - за пятилитровыми бутылками - не люблю таскать бытовую химию по одной бутылке с магазина. А сыр оказался не просто хорошим - великолепным! Так это светофор. В основном покупаем все на рынке - там на каждом ценнике указатель - натуральное или нет. Не хочешь заменители - просто выбирай то, что без них. вообще не понимаю, в чем проблема с пальмой. Не хочешь - не покупай.Aamv07всему своя цена.Ксения ФотинаА представьте себе, как и что будет теперь уплетать Глазкова end Платошкина в Думской столовой или буфете, или же таскать до дома, до хаты депутатский харч в спец. тормозках?! Известный типаж, пропихнутый в Думу КПРФ(ом)Алексей СмирновВам завидно?Валера ЮшковНе отвечайте тролю.Владимир СВВ Думе НЕТ сейчас столовой .. не завидуй..ГусЕнаДаа, полтора яйца осталось:))) Лосятину хотели подвезти, да сорвалось...TatyanaКоньячёк тоже Рашкин не довез)))Алексей СмирновПравильно заявила, достаточно посмотреть на то как изменились цифры по поголовью КРС за последние 30 лет. Ведь мы все прекрасно знаем. что что то из ничего не получится.Валера ЮшковДолой прихватизаторов, возродим сельское хозяйство, слава Социализму!TatyanaНадо сказать, физиономия "депутата" ньюплатошкиной не искажена интеллектом прямо совсем. Сельпо. И манеры такие же: лишь бы обиженно что-то прокукарекать - а там хоть не рассветай. Ну и что вот это она кукарекнула? Что в магазинах нет натуральных продуктов? Так они есть. Что нет денег? Так чтобы были деньги - надо работать, а не ждать золотых гор от правительства или президента. Ни о чем. Либо другой вариант: ей это приписали. Как-то с трудом верится, что можно быть такой дурой. Даже если тебя тащили как супругу одиозного недополтика.саша дмитренкоеще одна проблядь пролезла в думу((((((Владимир СВНехорошо Хохляра ... Доказательства в студию Хе хе .. ведь нет же их у тебя ... Тогда ты Проститутка БОТ... серешь за деньги ..igor smirnowозвучь остальныхИгорь ВасилевскийНе огорчайте убогого. У него и так жизнь не задалась - с умишком проблемы...ГусЕнаА че, нет? Сожительница-приживалка.Владимир СВСлышь ты ... Таня - Белочка ... чет ты свою физию не желаешь выставлять ... но судя по комментариям пьешь прилично ... Коньячок ?? ???? Ах да с зарплаты уборщицы вокзала - водочка ... опосля работы... шкалик ?? ась Танюша.. ???ГусЕнаХаха, хамишь, Вова... Мы твою физю видели-пропитая рожа. И у таоей пробояди Аля-Плутошкинай такая же...TatyanaУ неё не пропистая)) У неё она тупорылая. Сельпо - самое подходящее слово. Интеллекта не просматривается, потому тупорылым мужикам комфортно)))Владимир СВНу это уж верх хамства ... Рожа то у тебя Аня ... противно ...Про проблядь уж молчу на твоей роже написано .. Все общаться с тобой западло .. будь . ( на хамство хамством)ГусЕнаДолой Анджеллю из Думы.ГусЕнаДаладно.:)) Рожа у тебя и твоей Анджеллы. Выдавим ее из Думы. Обещаю.Tatyanaвовчик, ты свою физиономию почему не выставляешь? Ась? Судя по комментариям - пьешь прилично.... Коньячок? Ах, да - с зарплаты вокзальной уборщицы тебе только боярышник по силам? После работы пузырьков несколько? Ась, вовчик?Владимир СВНу да .. Боярышник... Хе Хе Чё употребляешь Танюша боярышник ??? Ась ?? .. Я то вообще не пью ...TatyanaСлышь, Вовчик, мне твои заигрывание не интересны от слова "совсем". Позаигрывай лучше с подстилкой своего кумира))) Может, человеком тебя сделает.Aamv07все читал Ваши опусы и понять не мог, на что сленг похож, на феню, особенно схож как в Калине красной, Губошлёп и Люсьен "ботали".TatyanaПро феню поверю Вам на слово - никогда не общалась с кем-либо, обладающим такими познаниями. Вы - первый знаток, которого я встретила в своей жизни.Владимир СВТатьяне - Белочке... Анжелика Егоровна в Отличие от тебя - БРЕХУЩКИ - честная порядочная женщина ... с тобой заигрывать ??? да ты в мне в хрен не брякала ..ГусЕнаПобирушка твоя Анджела. Гнать из Думы.TatyanaВовчик, ты еще тут? Видимо, ты влюбился, и как полный инфантил, не умеешь ухаживать иначе, как оскорблять)) или ты как базарная баба - тебе нужно, чтобы твое слово было последним? Ты мне неинтересен, пшел к черту.Владимир СВВ тупых и ЛЖИВЫХ Хе Хе Влюбляться ... ?? Окстись Таня - с Белочкой в голове .. Опять наверное бражки хлебнула ??TatyanaПро лживость - это тебе что-то приснилось с перепоя. Да мне, собственно, пофиг - пиши, что хочешь. Раз пишешь гадости - значит или пи..рас и женщин ненавидишь - или влюблен)) Мне любой вариант неинтересен. Это ты за мной по сети ползаешь, а не я за тобой.Владимир СВТаня Белочка .. А че ты ж только что обвинила Сталина в том , что если бы не он то ВОВ не было бы ??? Это Правда??? - Ложь конечно ... и ты утверждаешь что не лжешь ??? Окстись Таня и больше не лги ... выучи ИсториюTatyanaИ вообще, мы тут не про меня разговариваем. А про "гражданскую" жену Платошкина - то есть для нормальных женщин - подстилку. Отстань уже от меня. нужна женщина - ты себе нашел суперпорядочную и депутата)) Пиши туда - у неё теперь денег дохрена))Владимир КазаковА гражданская жена В.В. П ?TatyanaА что гражданская жена ВВП? Мне об этом ничего не известно. Если она есть.Aamv07в чём то есть правда в её "базаре", не истреби он комсостав, да обхитри и не доверяй адику, но история сослагательного не знает.TatyanaДа, это правда. Если бы не развалили Российскую Империю - никакому Гитлеру в страшном сне не приснилось бы развязать войну против самой богатой империи на континенте с самой сильной армией. Вы же не станете утверждать, что террорист Джугашвилли не участвовал самым активным образом в развале российской империи? Не станете. Значит, он несет ответственность и за последствия этого развала. и не пишите мне больше - вы мне неинтересны.igor smirnowтолько ты бы не писала здесь всякую хрень, а работала четырнадцать часов, с одним выходным, живя в конуре, для пополнения богатства этой империи, хотя ты бы себе работенку попроще бы нашла, в публичном доме, не привыкать.Комментировать
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