Ван И посетит Мьянму и отправится в Таиланд для проведения 9-й встречи глав МИД по вопросам сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг и участия в неофициальной встрече глав МИД Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда

Пекин, 13 августа /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И в период с 14 по 17 августа посетит Мьянму и отправится в Таиланд, где будет председательствовать на 9-й встрече министров иностранных дел по вопросам сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг и примет участие в неофициальной встрече министров иностранных дел Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда.