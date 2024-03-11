Эксперт рассказал, как определить приложения-«паразиты»

Эксперт рассказал россиянам, как определить приложения-«паразиты», сообщает PRIMRPESS. В разговоре с «Праймом» IT-эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков заявил о необходимости периодически чистить смартфон от различных приложений-«паразитов».
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