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Эксперт рассказал, как определить приложения-«паразиты»

Эксперт рассказал, как определить приложения-«паразиты»

Эксперт рассказал россиянам, как определить приложения-«паразиты», сообщает PRIMRPESS. В разговоре с «Праймом» IT-эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков заявил о необходимости периодически чистить смартфон от различных приложений-«паразитов».

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