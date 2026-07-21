В Киеве оштрафовали учительницу за использование русского языка на уроке

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская вынесла постановление о применении административного взыскания в виде штрафа в размере 3400 гривен (около 76 долларов США) к педагогическому работнику одного из столичных лицеев.
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