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Регионы России

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В Киеве оштрафовали учительницу за использование русского языка на уроке

В Киеве оштрафовали учительницу за использование русского языка на уроке

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская вынесла постановление о применении административного взыскания в виде штрафа в размере 3400 гривен (около 76 долларов США) к педагогическому работнику одного из столичных лицеев.

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