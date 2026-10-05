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Царьград

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Жительница Прикамья выплатила 150 тысяч за оскорбление судьи в сети

Жительница Прикамья выплатила 150 тысяч за оскорбление судьи в сети

Жительницу Пермского края оштрафовали на 150 тыс. рублей за унизительные комментарии о личности и профессиональных качествах судьи, опубликованные в интернете после решения по гражданскому делу.

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