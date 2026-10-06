5G на Садовом кольце: МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета

Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVewAR5DN3 МегаФон показал самые высокие скорости мобильного интернета на Садовом кольце Москвы по итогам независимого исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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