Менять в России надо всё Автор: Александр Дугин Мы не можем всерьез взяться за войну с Западом, потому что за 30 с лишнем лет стали его частью, его периферией.
Вот такая у нас культурочка... 18+
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕА
Евгений Алексеенко
собралась вся шобла а которую смотреть уже противно!
Ответить
17 час.
Наталия
Неужели это еще не самое дно, от которого можно оттолкнуться, чтобы, наконец, сделать рывок наверх?
Ответить
17 час.
Александр
Чем автору не по нраву Игорь Шувалов, Игорь Угольников, Сергей Капков,или Владимир и Сати Спиваковы, Сергей Минаев, Леонид Якубович, Николай Расторгуев ?
Ответить
16 час.
Свежие комментарии