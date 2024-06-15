Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вот такая у нас культурочка... 18+

Вот такая у нас культурочка... 18+

Менять в России надо всё Автор: Александр Дугин  Мы не можем всерьез взяться за войну с Западом, потому что за 30 с лишнем лет стали его частью, его периферией.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
собралась вся шобла а которую смотреть уже противно!
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17 час.
Наталия
Неужели это еще не самое дно, от которого можно оттолкнуться, чтобы, наконец, сделать рывок наверх?
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17 час.
Александр
Чем автору не по нраву Игорь Шувалов, Игорь Угольников, Сергей Капков,или  Владимир и Сати Спиваковы, Сергей Минаев, Леонид Якубович, Николай Расторгуев ?
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16 час.

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