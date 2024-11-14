Страна и люди
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Страна и люди

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Маск провел встречу с постпредом Ирана при ООН

Маск провел встречу с постпредом Ирана при ООН

Американский миллиардер Илон Маск, возглавивший новое министерство по достижению госэффективности совместно с бизнесменом Вивеком Рамасвами, провел встречу с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани для обсуждения снижения напряженности между Тегераном и Вашингтоном, передает New York Times.

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