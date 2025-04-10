Белая книга: суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше

Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ -- Экономические и торговые связи между Китаем и США по существу носят характер взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, сотрудничество приносит пользу обеим странам, а конфронтация наносит ущерб обеим сторонам, говорится в белой книге, опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР в среду.