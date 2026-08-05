Синоптик Позднякова: в Москве под конец рабочей недели потеплеет до +31 °C

Антициклон, который определяет погоду, сегодня своим центром располагается практически над Московским регионом, рассказала в беседе с RT главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
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