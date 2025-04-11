Петр Рэйляну: «Конституционный суд должен охватить всех участников защиты конституционализма»

Бывший судья Конституционного суда Петр Рэйляну выступил с серией критических и метафорических размышлений о нынешнем состоянии конституционного правосудия в Республике Молдова в ходе круглого стола «Конституционное правосудие – основа верховенства права в Республике Молдова», посвященного 30-летию основания учреждения.