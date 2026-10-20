Фото: из личного архива Олега Гарина Не стало советского и российского экс-футболиста, бывшего нападающего «Океана» и «Локомотива», рекордсмена «железнодорожников» по количеству голов в одном чемпионате России Олега Гарина.
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