Лавров об ударах ВСУ ракетами ATACMS по РФ: терпение может закончиться

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с ударами ВСУ американскими ракетами ATACMS по территории России, отметил, что терпение может закончиться, если его слишком часто испытывают.
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