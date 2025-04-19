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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс: «Если мы будем готовы, нам не придется готовиться»

«В атаке просто отдайте мяч Луке. А если мы будем готовы, нам не придется готовиться. В конечном счете… игра выигрывается в пределах площадки.

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