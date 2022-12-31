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Директор департамента нацсборных КФФ Кайназаров: «Если вопрос с утратой паспорта будет решен, Меркель непременно получит приглашение в сборную»

Директор Департамента национальных сборных КФФ Гани Кайназаров прокомментировал возвращение Александра Меркеля в сборную Казахстана по футболу.

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