Очередную проверку по соблюдению миграционного законодательства провели полицейские на строительных объектах Ростовской области

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с заинтересованными службами проведены оперативно-профилактические мероприятия с целью проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации на строительных объектах Ленинского и Октябрьского районов города Ростова-на-Дону, а также на территории Аксайского района Ростовской области.
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