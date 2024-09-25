Очередную проверку по соблюдению миграционного законодательства провели полицейские на строительных объектах Ростовской области

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с заинтересованными службами проведены оперативно-профилактические мероприятия с целью проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации на строительных объектах Ленинского и Октябрьского районов города Ростова-на-Дону, а также на территории Аксайского района Ростовской области.