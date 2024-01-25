Лукас Клекерс защитил квалификацию на турнир World Open 2024

Лукас Клекерс одержал захватывающую победу над Джеком Лисовски, Ишприт Сингх Чадха обыграл Стюарта Бинхэма, Джон Хиггинс нокаутировал соотечественника Росса Муира, Марк Аллен с легкостью нанес поражение Андресу Петрову, Лонг Зехуан выиграл у Тепчайи Ун-Ну, а Энтони Макгилл потерпел неудачу от руки Эшли Хагилла в квалификации турнира World Open 2024, сообщает WST.