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Всё о женщинах

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Россиянам назвали способ проверки качества воды в домашних условиях

Россиянам назвали способ проверки качества воды в домашних условиях

Качество воды можно проверить в домашних условиях при помощи специальных тест-полосок, а также посредством изучения запаха, цвета, вкуса и других характеристик жидкости, объяснил доцент кафедры неорганической химии им.

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Комментарии
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Н
Наталья
А может качество воды нужно проверять не дома, а на предприятиях водоканала?
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