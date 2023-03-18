В Самарской области сотрудники полиции провели мероприятия по дорожной безопасности

В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории региона в Новокуйбышевске и Нефтегорском районе сотрудники полиции вместе с ЮИДовцами провели акцию «Любишь жизнь – соблюдай ПДД».
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