Кто устроил потасовку? В Волгодонске изучают видео драки и разыскивают зачинщиков беспорядков

В городе Ростовской области из-за обычного пустяка произошла массовая драка стенка на стенку.Стало известно о том, что в массовой драке в Волгодонске участвовало как минимум по 15 человек с каждой стороны.
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