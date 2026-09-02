Абитуриенты "остаточного принципа". Почему на учителей отказываются учиться даже бесплатно

Свободная Пресса Более шести тысяч бюджетных мест остались незанятыми после завершения основного этапа приема в российских вузах.
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А строго говоря - любая страна не должна экономить на учителях и врачах
Руководство страны опустило образование до плинтуса. Я, окончил Ленинградский Политех. Конкурс был всего 3.5 балла, брали всех подряд. Но, отчисляли массово из 300 человек поступивших на курс окончили 87 человек. Причем медалистов отчисляли в первый же семестр, остались только упорные, мотивированные. Такого образования уже не получишь ни где в мире.
в основе культуры производства лежит уважение к человеку труда. отсутствие уважения выливается в безобразное производство, следом идёт зп. нового ничего, абитуриент голосует по сути своим же завтрашним днём. мона и дальше продолжать бездумно эксплуатировать труд, но производительности и, главное, культуры это обществу не добавит... тут не %ми бы оперировать, а суть бы прояснить. но суть это производная от идеи, как ответа на вопрос "куда летим?". нет идеи, нет и возможности обсуждать суть вещей, включая производственные, культурные, воспитательные задачи... дед с бабкой идут и бормочут себе под нос, - дед: "шайка хулиганов!", бабка: "одно говно!"... Россия съехала со своего пути, вляпалась в дерьмо вселенского бабла, не будучи внутри его пирамиды, и пожинает плоды серьёзного падения общественных (социальных) отношений. нам с поручиком это категорически не нравится, - колбасой культуру не заменить.
Если "в школах работают 42% выпускников педагогических вузов", может быть стоит подумать о принципе набора на "бюджетные места" именно с этой позиции?
Зачем тратить бюджетные деньги на тех, кто получив высшее педагогическое образование занимается другим делом после окончания ВУЗа?
Конечно же озаботится "о повышении статуса педагогического работника". Хотя бы по уровню з/п - пусть, как минимум, установят среднее значение по региону. Возможно будет "переток" учителей, но число ставок в школах ограничено.
Предмет педагогика и психология должны быть в любом вузе. Высшее образование предполагает, что его обладатель рано или поздно становится руководителем. А специальность менеджмент это далеко не равно с педагогикой. Управлять, это прежде всего использовать приемы педагогики и психологии.
А так было и в СССР / в педвузы шли не по призванию, а по остаточному попроще для поступления принципу. Конечно, среди поступающих были и будущие педагоги от бога / но их было единицы
Зарплаты у учителей НИЩЕНСКИЕ!!