Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 523 подписчика

Абитуриенты "остаточного принципа". Почему на учителей отказываются учиться даже бесплатно

Абитуриенты "остаточного принципа". Почему на учителей отказываются учиться даже бесплатно

Свободная Пресса Более шести тысяч бюджетных мест остались незанятыми после завершения основного этапа приема в российских вузах.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр яросв
Александр яросв

Руководство страны опустило образование до плинтуса. Я, окончил Ленинградский Политех. Конкурс был всего 3.5 балла, брали всех подряд. Но, отчисляли массово из 300 человек поступивших на курс окончили 87 человек. Причем медалистов отчисляли в первый же семестр, остались только упорные, мотивированные. Такого образования уже не получишь ни где в мире.

Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

в основе культуры производства лежит уважение к человеку труда. отсутствие уважения выливается в безобразное производство, следом идёт зп. нового ничего, абитуриент голосует по сути своим же завтрашним днём. мона и дальше продолжать бездумно эксплуатировать труд, но производительности и, главное, культуры это обществу не добавит... тут не %ми бы оперировать, а суть бы прояснить. но суть это производная от идеи, как ответа на вопрос "куда летим?". нет идеи, нет и возможности обсуждать суть вещей, включая производственные, культурные, воспитательные задачи... дед с бабкой идут и бормочут себе под нос, - дед: "шайка хулиганов!", бабка: "одно говно!"... Россия съехала со своего пути, вляпалась в дерьмо вселенского бабла, не будучи внутри его пирамиды, и пожинает плоды серьёзного падения общественных (социальных) отношений. нам с поручиком это категорически не нравится, - колбасой культуру не заменить.

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Если "в школах работают 42% выпускников педагогических вузов", может быть стоит подумать о принципе набора на "бюджетные места" именно с этой позиции?
Зачем тратить бюджетные деньги на тех, кто получив высшее педагогическое образование занимается другим делом после окончания ВУЗа?
Конечно же озаботится "о повышении статуса педагогического работника". Хотя бы по уровню з/п - пусть, как минимум, установят среднее значение по региону. Возможно будет "переток" учителей, но число ставок в школах ограничено.

Профиль пользователя никитин игорь
никитин игорь

Предмет педагогика и психология должны быть в любом вузе. Высшее образование предполагает, что его обладатель рано или поздно становится руководителем. А специальность менеджмент это далеко не равно с педагогикой. Управлять, это прежде всего использовать приемы педагогики и психологии.

Профиль пользователя Влад Ставр
Влад Ставр

А так было и в СССР / в педвузы шли  не по призванию, а по остаточному  попроще для поступления принципу. Конечно, среди поступающих были и будущие педагоги от бога / но их было единицы