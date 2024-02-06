В ЦБ допустили точечное продление льготной ипотеки на новостройки

В Центробанке (ЦБ РФ) допустили точечное продление льготной ипотеки под 8%. По отдельным социальным или региональным сегментам это возможно, заявил «Известиям» заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
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