Давай пожалеем: Европейские лидеры поддержали Украину после спора в Белом доме

Царьград Фото: freepik.com. Канцлер Германии Олаф Шольц, лидер консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразили поддержку Украине после отмены выступлений президента Владимира Зеленского в Вашингтоне.
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