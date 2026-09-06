Лавров: действия Германии — это начало настоящей войны, Мерц «идёт объявлять нам войну»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров жёстко отреагировал на обвинения Берлина в адрес Москвы в связи с инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига.
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