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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер: «Мы контролировали все три матча, но надо выигрывать концовки»

«Тандер» уступили «Денверу» в 3-м матче серии – 104:113. - Ты упомянул, что не справился. Речь о четвертой четверти или овертайме, где ты вообще не бросал? А в четвертой ты был доволен атакой? – Да.

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