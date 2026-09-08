Индекс Nikkei прибавил более 2%

Токийские фондовые индексы в понедельник выросли, показывают биржевые данные 7 сентября. На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1849) превысило количество закрывшихся в плюсе (1650), а котировки 253 акций практически не изменились.
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