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Свежие комментарии

  • Сергей Захаров
    Принятие Галкина обратно в Росси это будет последний день и начало конца России люди потеряют веру во власть России и...Галкин* взмолился...
  • АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
    ПуГалкин твля родина жидяиль в России тебе места нет ты уже сдох для нее вместе со своей бабкой аллкой. Пой и развлек...Галкин* взмолился...
  • holms sherlok
    выбрал местожительство израиль там и живи.Галкин* взмолился...

Галкин* взмолился: хочется домой!

Галкин* взмолился: хочется домой!

Иноагент Максим Галкин* в очередной раз взмолился, чтобы его исключили из данного реестра. Ведь вся семья его жены Аллы Пугачевой, да и она сама, беспрепятственно могут передвигаться по миру, посещая в том числе и Россию.

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Комментарии
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holms sherlok
выбрал местожительство израиль там и живи.
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1 д.
АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
ПуГалкин твля родина жидяиль в России тебе места нет ты уже сдох для нее вместе со своей бабкой аллкой. Пой и развлекай хохлов шут гороховый.
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1 д.
СЗ
Сергей Захаров
Принятие Галкина обратно в Росси это будет последний день и начало конца России люди потеряют веру во власть России иповерят что за деньги можно купить все хотя этоужэ и так видно но есть минимальная надежда инелишайте ее нас россиян нет места Галкину предателю России у нас
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1 д.

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