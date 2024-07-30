ПуГалкин твля родина жидяиль в России тебе места нет ты уже сдох для нее вместе со своей бабкой аллкой. Пой и развлекай хохлов шут гороховый.

СЗ

Сергей Захаров

Принятие Галкина обратно в Росси это будет последний день и начало конца России люди потеряют веру во власть России иповерят что за деньги можно купить все хотя этоужэ и так видно но есть минимальная надежда инелишайте ее нас россиян нет места Галкину предателю России у нас