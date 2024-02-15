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«Уникальная система»: какими возможностями обладает комплекс защиты танков «Арена-М»

«Уникальная система»: какими возможностями обладает комплекс защиты танков «Арена-М»

Комплекс активной защиты танков «Арена-М» представлен на квалификационные испытания. Об этом по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщили на предприятии-разработчике — Конструкторском бюро машиностроения (КБМ).

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