«Уникальная система»: какими возможностями обладает комплекс защиты танков «Арена-М»

Комплекс активной защиты танков «Арена-М» представлен на квалификационные испытания. Об этом по итогам визита министра обороны РФ Сергея Шойгу сообщили на предприятии-разработчике — Конструкторском бюро машиностроения (КБМ).
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