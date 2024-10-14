НАТО начинает масштабные учения ядерных сил на севере Европы

На севере Европы 14 октября начинаются ежегодные масштабные ядерные учения Steadfast Noon, в которых примут участие две тысячи военнослужащих из 13 государств альянса и свыше 60 самолетов, сообщает пресс-служба НАТО.
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