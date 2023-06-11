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РИА Новости: Остается только молиться — как и чем травят российских детей

РИА Новости: Остается только молиться — как и чем травят российских детей

Дети в России все чаще страдают от некачественно произведенных игрушек. Авторы РИА Новости проанализировали то, как безобидные на первый взгляд товары для детей могут навредить их здоровью.

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