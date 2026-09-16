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Татар-информ

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Ксения Ивлева из Татарстана признана лучшей вожатой в России

Ксения Ивлева из Татарстана признана лучшей вожатой в России

Победителем Всероссийского конкурса «Лучший вожатый России – 2026» в номинации от Республики Татарстан стала Ксения Ивлева.

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