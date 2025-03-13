Росавиация: в саратовском аэропорту Гагарин повторно введены временные ограничения

В саратовском аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом в Telegram-канале пишет пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.
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