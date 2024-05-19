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Евродепутат назвал возможное использование замороженных российских активов воровством

Евродепутат назвал возможное использование замороженных российских активов воровством

Если страны Евросоюза попытаются изъять российские замороженные активы и использовать их для поддержи Украины, это будет иметь для них серьезные негативные последствия, сказал в интервью «Известиям» евродепутат от Франции Жильбер Коллар.

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