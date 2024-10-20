"Мы ждали этого 2,5 года": Белоусов перерубает железные дороги Украины

S

Serg

С подачи англосаксов идет тотальное уничтожение славян руками самих славян. А хохлы это или россияне для англосаксов неважно. Главное, чтобы "пятая колонна" России (чиновники, имеющие двойное гражданство, имущество и семьи за бугром) продолжали скрытый саботаж СВО. Чем дольше, тем больше мест на погостах будет занято. Если хохлы ставят над могилами свои флаги, то у нас это запрещено. Чьи мы "ранимые души" этим жалеем? А может боятся народного возмущения вялотекущими боевыми действиями?