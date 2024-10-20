Шквал русских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре ломает военную логистику врага. Наконец-то у наших генералов дошли руки и до украинских железных дорог.
"Мы ждали этого 2,5 года": Белоусов перерубает железные дороги Украины
Комментарии
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S
Serg
С подачи англосаксов идет тотальное уничтожение славян руками самих славян. А хохлы это или россияне для англосаксов неважно. Главное, чтобы "пятая колонна" России (чиновники, имеющие двойное гражданство, имущество и семьи за бугром) продолжали скрытый саботаж СВО. Чем дольше, тем больше мест на погостах будет занято. Если хохлы ставят над могилами свои флаги, то у нас это запрещено. Чьи мы "ранимые души" этим жалеем? А может боятся народного возмущения вялотекущими боевыми действиями?
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9 час.
АИ
Арсен Исмаилов
абрамовичейвексельберговусмановых иже с ними - за жабры и лишить всего в РОССИИ !!!
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8 час.
Юрий Золотарев
ВСЯ бандеровская СВОЛОЧЬ и всё, что с ней свзано, должна планомерно ИСЧЕЗАТЬ с поверхности планеты Земля! Те, кто орут "славу" палачам и детоубийцам, своё право жизни уже потеряли
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6 час.
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