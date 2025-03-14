Тульские спасатели 84 раза выезжали на тушение пожаров за неделю

С 7 по 14 марта сотрудники Управления противопожарной службы Тульской области совершили 302 выезда, из них 84 — на тушение пожаров, 10 — на ликвидацию последствий ДТП, 13 — на аварийно-спасательные работы.
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