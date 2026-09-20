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Кадровый фронт ТЭК: дефицит сварщиков и бурильщиков сдерживает цифровую революцию в нефтегазе

Кадровый фронт ТЭК: дефицит сварщиков и бурильщиков сдерживает цифровую революцию в нефтегазе

Российская нефтегазовая отрасль вступает в фазу острого структурного дефицита рабочих рук: к 2030 году нехватка персонала может вырасти почти вдвое – с 27 до 52 тысяч человек.

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