Россияне назвали экономию и инвестирование худшими способами увеличить доходы

Почти треть — 30% — россиян назвали подработку самым простым способом увеличения дохода. В топ-3 доступных способов повышения заработка вошли также переход на более высокооплачиваемую работу (16%) и сверхурочные задачи (13%).
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