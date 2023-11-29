Страна и люди
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Страна и люди

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  • sergey astarshkin
    это не кумулятивный снаряд - это инерционный снарядЛюди вышли в лес ...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Нужно просто полиции требовать жёстко от мигрантов соблюдения всех ЗАКОНОВ НАШЕЙ СТРАНЫ . А видимо ни те ни другие их...МВД предлагает ог...
  • Надежда Кувыкина
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Фрегат Черноморского флота выпустил четыре «Калибра» по объектам ВСУ

Фрегат Черноморского флота выпустил четыре «Калибра» по объектам ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео боевой работы высокоточным оружием большой дальности морского базирования одного из кораблей Черноморского флота по объектам вооруженных формирований украинских националистов.

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