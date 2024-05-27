3 оригинальных завтрака

Тетушка Кототуча поделится оригинальными и простыми рецептами. 123RF/legion-media.ru Настройте детей на предстоящий день с помощью простых, вкусных и оригинальных завтраков! Быстрые блинчикиИнгредиенты 1 банан 1 яйцо 1 столовая ложка муки 1/2 чайной ложки разрыхлителя небольшой кусочек сливочного масла для жарки нарезанная клубника и банан для подачи (по желанию) ПриготовлениеДобавьте банан, яйцо, муку и разрыхлитель в блендер и взбивайте в течение 20 секунд.