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После масштабных протестов Бангладеш отзывает послов: Дипломатам из России и ещё шести стран приказано вернуться

После масштабных протестов Бангладеш отзывает послов: Дипломатам из России и ещё шести стран приказано вернуться

После масштабных протестов, в результате которых к власти пришло новое правительство, Бангладеш отзывает послов.

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