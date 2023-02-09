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Амурчанина обвинили в покушении на убийство собутыльника

Амурчанина обвинили в покушении на убийство собутыльника

Сотрудники управления СК России по Амурской области задержали агрессивного жителя Завитинска. По версии следствия, 35-летнего мужчина во время совместного злоупотребления спиртными напитками со старым приятелем начал выяснять с ним отношения.

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