Амурчанина обвинили в покушении на убийство собутыльника

Сотрудники управления СК России по Амурской области задержали агрессивного жителя Завитинска. По версии следствия, 35-летнего мужчина во время совместного злоупотребления спиртными напитками со старым приятелем начал выяснять с ним отношения.
Сотрудники управления СК России по Амурской области задержали агрессивного жителя Завитинска. По версии следствия, 35-летнего мужчина во время совместного злоупотребления спиртными напитками со старым приятелем начал выяснять с ним отношения.
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