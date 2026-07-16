Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился впечатлениями от полуфинального матча ЧМ-2026, в котором Аргентина обыграла Англию (2:1), а также заявил, что пригласил бы в петербургский клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси.